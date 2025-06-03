港4月零售跌2.3%至289億 疫後新低 耐用品再跌23%重災 業界：冀已見底

明報記者 黃志偉

扣除期間價格變動後，4月零售業總銷貨數量的臨時估計按年跌3.3%，首4個月則合計下跌7.2%。按零售類別來看，耐用消費品跌幅最明顯，按年跌22.9%至39.4億元（見表），亦已連續6個月跌幅達雙位數，當中汽車及其零件跌幅擴大至53.4%，家具及固定裝置跌16.7%。另一方面，「其他消費品」升幅較顯著，按年升10.2%至83.79億元，藥物及化妝品升7.2%，其他未分類消費品升13.4%。

協會：黃金周首兩日旺 第三日回落

政府發言人表示，由於今年復活節假期較遲來臨，導致更多居民於4月外遊，當月零售額輕微下跌，但跌幅較早時月份收窄。不過，發言人提到，未來零售業仍面對宏觀經濟不確定、消費模式轉變及企業之間競爭等挑戰。

香港零售管理協會主席謝邱安儀在線上記者會表示，4月市况受多項因素影響，包括中美關稅戰升溫、股市大幅下挫，進一步打擊市民的消費意欲。同時，4月適逢長假期，市民傾向出境旅遊及北上消費，內地旅客則因未有長假期而較少訪港，令4月的零售價值「非常低」。

談及五一黃金周，她表示協會收集了約3000間店舖、涉及6.8萬名員工的意見，近三成會員表示錄得按年升幅，部分為單位至雙位數增長。除了因推廣優惠奏效，亦由於5月公眾假期日數多於去年，且今年天氣較去年穩定，令人流增加。然而，黃金周期間首兩日人流暢旺，但自第3日起已開始回落。就整個5月而言，約一半會員表示錄得單位數至低雙位數的跌幅，主要集中於百貨公司、鐘表、服飾及家具等行業。

展望6月，謝邱安儀稱，雖然傳統上屬零售淡季，但從目前情况來看，相比受多個不利因素影響下的4月，6月未必特別疲弱。被問及4月是否已觸底，她表示希望4月見底，因現水平已經很低。雖然零售商普遍不期望出現「V形反彈」，但期望市况可逐步回穩。

業界籲政府出招令旅客延長留港

她指出，過去一年不少零售商積極推廣，帶動營業額取得單位至低雙位數增長，未來業界需持續「出奇制勝」吸引顧客。她亦呼籲政府應積極思考吸引旅客的策略，例如舉辦演唱會或大型活動時，應創造更多誘因讓旅客留港時間延長，而非只停留一天即離開。

大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒認為，港人北上消費持續及訪港內地旅客消費模式轉變，加上宏觀經濟前景的不明朗，中長線料繼續影響本港零售業表現，預計今年零售銷售表現或大致持平。