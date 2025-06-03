穩定幣概念續熱炒 連連數字升64%

連連數字為中國及全球客戶提供收付款、匯兌等數字支付服務。

早前該公司旗下連連國際與圓幣科技合作，範圍包括穩定幣在跨境支付的場景應用，此外連連數字之子公司DFX Labs去年年底已取得本港虛擬資產交易平台（VATP）牌照。

此外，穩定幣立法推進期間，眾安在綫股價持續飈升。大摩稱眾安在綫旗下眾安銀行是本港首家為穩定幣發行方提供儲備銀行服務的數字銀行，將成穩定幣法案巨大受益者；並持8.7%圓幣科技股份，大摩料投資者正根據穩定幣法案對眾安銀行做價值重估，或成為眾安在綫股價的短期驅動因素。

另一邊廂，OSL集團（0863）周一開市前公布，收購印尼數字資產的持牌公司Evergreen Crest約90%股權，代價1500萬美元（約1.17億港元），以每股溢價12.68元配股927萬股支付。OSL股價昨日收升5.6%報12.92元。

OSL藉收購拓印尼加密幣市場

OSL表示，印尼是亞洲最具潛力的加密貨幣市場之一，收購預期將令公司快速取得在印尼進行加密貨幣現貨及衍生工具交易的監管牌照，並降低入市風險。