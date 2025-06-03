延派債息累新世界挫6% 據指銀行暫承諾融資六成

報道引述知情人士指出，已有超過20家銀行提交了書面承諾。而上周曾有報道指出，新世界已從銀行獲得超過350億港元的再融資承諾，佔總額約40%。

此前外電亦曾報道，新世界亦正尋求更多銀行參與另外一筆規模最多156億港元的3年期貸款、由核心資產維港文化匯（Victoria Dockside）作為抵押支持。

早前有一筆未贖回債息料增至10.2厘

在新世界密鑼緊鼓籌備巨額再融資之際，集團亦貫徹其保留現金的行動，上周五宣布將延遲支付4隻永續債的利息，發行本金額為34億美元。據瑞銀報告指出，上月中旬新世界已未有贖回一筆總額3.45億美元的永續債，重新定價票面利率預料從6.15厘遞增至10.2厘；連同今次延後付息，兩舉措均不構成技術性違約。

不過，該行估算目前新世界未償還永續債券總額達350億港元，若全數延付派息，可每年節省19億元現金利息，有助增強其向銀行及債權人的還款能力。但所有延付的票息將計入本金，進一步減少歸屬於股東的剩餘資產淨值，預期可能對集團股價帶來短期下行壓力。

值得留意的是，上月中同系的周大福創建（0659）曾公布，擬發行首批8億人幣熊貓債，並用於贖回部分永續債，惟其後集團以近期市場利率波動較大，為合理控制發行人融資成本，決定取消發行。