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日清：港人慳錢 利即食麵增長

標籤：經濟

【明報專訊】日清食品（1475）首季收入回升11.3%至約10.72億元，香港及其他地區業務收入增15.2%，內地業務收入增9.1%，集團首席執行官兼執行董事安藤清隆表示，目前公司目標是令盈利回到2023年水平。他表示，雖然香港人北上消費成風，消費模式改變，「但港人想慳錢再北上享受，而即食麵正是最強慳錢商品，故香港人為慳錢食更多即食麵，令香港即食麵增長」。

CEO：現非加價好時機

安藤清隆認為，即使港人喜歡在內地購物回港，但即食麵並非方便攜帶的產品，故即使香港即食麵價格較內地高，但實際價差不大，約在10%左右水平；加上，香港出前一丁已因應港人喜好，生產了與內地「近似的口味」，如推出改良了的紅燒牛肉味，全新的香辣牛肉味，又推出了家庭裝的通心粉產品等，認為市民不會在內地大批採購即食麵。

安藤清隆指出，因應宏觀環境，現時並非加價好時機，內地與本港即食麵價格料繼續維持現水平。現時消費者能享受到較低價即食麵產品，主要是超市的推廣，公司無改變。而公司不時推出與動漫、卡通的聯乘產品，往往推高相關產品銷售兩倍至三倍，未來亦會推出與本地藝術家的聯乘產品等。

此外，他提到中美關稅戰下，雖然影響了香港出口美國的業務，但對盈利影響有限，因為公司有美國分部等。他認為內地及本港市場仍有巨大潛力，未來仍會繼續投資。

澳洲高端餃子品牌 料年內推出

至於香港業務方面，安藤清隆表示，未來將推出更多高端產品，如去年收購的澳洲冷凍餃子及小籠包製造商ABC Pastry，採用高端優質的澳洲豬肉，比起餐廳出品更佳，而且日清旗下公仔品牌亦有點心產品，已有分銷渠道可幫助銷售。他又稱，香港雖然是小城市，但港人收入水平高，相信高端產品會受港人歡迎。目前產品正處理一些文件事宜，冀年內可在港推出。

談及其他地區業務，他指出，越南已率先開始盈利，表現出色；2023年底開設台灣全資附屬公司，以及至去年收購韓國業務，料經過首年營運後，上述地區將在2026年有更大貢獻。