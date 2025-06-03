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V Cycle藉回收再造助銀髮就業 僱27長者最高84歲 為弱勢提供收入

【明報專訊】環保社企V Cycle加入由信和集團牽頭的「供應商氣候伙伴計劃」，成為首批參與該計劃的供應商之一。V Cycle創辦人兼行政總裁史濟民坦言：「雖然使用回收物料製作產品聽起來環保，但難以精確計算生產過程中的碳排放。我們希望對比使用新原料，與回收物料的碳排放差異，向客戶證明我們真正實現了減碳。」

明報記者 黃汶汶

受荷蘭一個小規模塑料回收再生項目啟發，V Cycle創辦人兼行政總裁史濟民於7年前創辦V Cycle，通過「回收再造」為本地長者和貧困群體創造就業機會。史濟民表示，過去許多長者在街頭撿拾紙皮、膠樽維生，日曬雨淋且收入微薄，「我們希望提供一個安全舒適的工作環境，這樣他們精神狀態會更好，也更開心」。

做膠瓶分類去標籤等工作

目前V Cycle僱約27名長者，平均年齡逾70歲，最年長者達84歲。「針對長者，我們設計簡單、重複性高的工作，例如膠瓶分類、去除標籤，適合他們慢慢做。」史濟民解釋。員工李太分享，過去與丈夫在新墟撿紙皮，日賺不過百元，而V cycle不僅讓他們工作穩定，還提供豐富活動和免費餐食。「以前撿紙皮撿得腰酸背痛，現在又舒服，工作之餘又有飯吃，還有工資拿，我們倆都很感恩。」

V Cycle與各大商場和物流公司合作，每月處理約15公噸的回收物料。回收來的板材，通過碎膠、清洗、烘乾、熱壓成形等步驟，製成家俬或擺設後直接銷售。對於布製品，如雨傘布、風褸、布袋等，因香港缺乏大規模生產條件，需運往內地加工，再運回銷售。

「供應商氣候伙伴計劃」是由信和集團牽頭的減碳方案，計劃初期已有50家供應商參與交流學習。計劃分為三個部分，第一部分為舉辦碳管理報告相關研討會及工作坊。第二部分，舉辦交流活動，參與機構可互相交流碳管理經驗，制訂最佳實踐策略。第三部分，邀請合資格供應商簽署《碳管理約章》，展現對減碳的承諾。

V Cycle與信和集團的合作可以追溯回7年前，V Cycle為信和集團旗下酒店的環保概念房，設計由回收物料製作的垃圾桶、家俬和擺設。而今年，V Cycle又以回收來的洗頭水瓶等HDPE膠樽，混合廢棄玩具碎片，為信和製作講座道具。信和集團可持續發展及創新副總經理郭鎧怡表示，供應商如V Cycle對信和的可持續發展的業務有深刻的意義。

加入供應商氣候伙伴計劃

談及加入「供應商氣候伙伴計劃」，史濟民表示，作為中小企業，缺乏系統方案計算每個環節的碳排放量，比如回收過程中物流的碳排放、生產過程中的能源消耗，「雖然使用回收物料製作產品聽起來環保，但難以精確計算生產過程中的碳排放。我們希望對比使用新原料，與回收物料的碳排放差異，向客戶證明我們真正實現了減碳」。

香港通用檢測認證有限公司SGS作為該計劃策略伙伴，提高碳數據的透明度與準確度，為企業提供第三方驗證。SGS香港管理與保險部副總監黎宇恆表示，一方面，通過集中培訓幫助供應商了解排放源頭及減碳方法，明確基線數據以制定減排目標；另一方面，通過技術工具協助信和驗證數據，減少供應商資源負擔。

史濟民表示，通過「回收再造」的產品不僅為弱勢社群提供收入，同時傳遞環保教育意義，倡導資源重用，而「供應商氣候伙伴計劃」則幫助企業有了更清晰的方向，令「香港再造」更具影響力。

[ESG 環保‧社會‧管治]