黃雯怡：美團出海助增長 中線望180元

美團（3690）今年首季收入約866億元（人民幣，下同），按年增長18.1%；經調整淨利潤109.5億元，按年升46.2%，均勝市場預期。核心本地商業實現收入643億元，按年增長17.8%，利潤按年增長39.1%至135億元。餐飲外賣維持健康增長，用戶黏性及購買頻次均有所提升。此外美團閃購保持強勁增長，閃電倉數量和訂單佔比上升；到店業務產品類別拓展，首季活躍到店商戶數按年升25%。新業務分部收入按年增長19.2%至222億元。經營虧損按年收窄17.5%至23億元，經營虧損率改善4.6個百分點至10.2%。

由於近期京東（9618）、阿里（9988）加入中國即時零售及外賣業務競爭，美團為維持市場佔有率，將進行階段性補貼競爭，管理層預計短期將出現業績波動；但同時提出非理性補貼競爭長遠不可持續，短期擾動不會改變長期趨勢。雖然管理層對二季度的業績指引存在不確定性，但市場在業績前已反映了對競爭加劇的擔憂，績後股價表現強韌。

美團在外賣領域的護城河仍堅固，同時積極進入其他市場。Keeta以5個月覆蓋全港、1年覆蓋沙特後，又將目光轉至巴西，速度反映美團模式的可複製性。雖然出海將帶來短期的支出，但對未來增長潛力帶來支持。鑑於美團在本地生活的龍頭位置和今年落後於大市的表現，短線暫望150港元，中線可望180港元。

獨立股評人

[黃雯怡 股海文蹤]