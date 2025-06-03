moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

梁天卓：靠天賦定努力 從數學神童說起

【明報專訊】最近大兒子在飯桌上提起班上一位女同學，說她的數學能力已經高出兩三個年級，還是靠自學完成。我一聽名字就笑了：「她爸媽都是數學教授嘛，而且還是我（同校隔籬系）同事。」

這讓我想起那個老掉牙的問題：一個人的能力，到底是天生注定的，還是靠後天環境塑造？

很多人都認為，我們「靠努力」得來的能力，其實基因早就定下基礎；但基因不等於命運，環境和教養會決定這些潛能能否真正發揮。

最常被用來研究這問題的是雙胞胎，尤其是那些被不同家庭收養的同卵雙胞胎。即使生活背景天差地遠，他們在性格、興趣甚至智力上仍然非常相似，說明基因的影響不容忽視。但若沒有良好的環境，這些天賦也可能無法開花結果。

倘沒家庭支持 可能被埋沒

打個比喻：基因像一首樂譜，環境則是演奏它的音樂家。再動聽的樂譜，如果演奏者技不如人，音樂也會變調。同樣的，一個孩子即使有「數學頭腦」，沒有家庭支持或良好的學校環境，也可能被埋沒。

就像電影《Good Will Hunting》（驕陽似我）裏的主角Will Hunting，一個有驚人數學天賦的清潔工人。如果不是遇上羅賓威廉斯飾演的心理學家，幫助他處理創傷、面對自己，他可能一輩子都無法突破過去，讓才華真正發光。

我那名數學系同事的女兒就是另一個極端例子。她的家庭除了提供了資源，還有自然流露的數學對話與思考方式。這樣的環境，不但讓她的天賦有空間發揮，更讓「進步」這件事變得自然、快樂、不費力。

做父母的不能選擇孩子的基因組合，但能打造一個鼓勵嘗試、容許失敗的空間。不是每個孩子都有數學教授父母，但每個孩子都值得被傾聽與引導。

維克森林大學經濟系副教授 facebook.com/tommyleungpage

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[梁天卓 經濟學爸]