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平保據報發零息CB籌118億 用於發展主業務增強資本等

【明報專訊】彭博社引述銷售文件報道指出，平保（2318）擬發行2030年到期的零息可轉換債券（Convertible Bond，CB）、籌集118億元資金，為平保不足一年來第二次發CB。另外，同時與上次發CB一樣，是次CB亦同時進行「Delta配售（delta placement）」，即為買入CB的投資者進行配股作對冲。

不足1年第二度發CB

彭博社續表示，是次CB的轉換價較「Delta配售」價格溢價20%至25%，摩根士丹利為主要全球協調人及帳簿管理人，並會於昨日定價。於昨晚截稿前，仍未見平保發出與是次CB有關的通告。

彭博引述銷售文件顯示，是次發行的零息債券，集資用途用於發展其主要業務，支持醫療保健及退休養老的新舉措，並增強其資本狀况，與上次配售目的相似；平保曾於去年7月15日，發行過一筆35億美元於2029年到期的可轉換債券，債券年利率為0.875厘，每半年付息一次，初始轉換價為每股H股43.71元（可予調整）。平保昨收報46.45元，升1.9%。

據平保首季數據顯示，受公司季內投資收益按年大插65%至104.4億元人民幣所影響，拖累平保季內淨利潤大跌26%。

據瑞銀AIC媒體分享會的資料顯示，平保去年7月發行的可轉換債券發行規模，只僅次於去年5月23日阿里巴巴（9988）發行的50億美元，為截至今年5月14日的一年內，可轉換債券發行規模第二大的CB。