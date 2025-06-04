憧憬中美對話 恒指升354點

【明報專訊】雖然財新中國5月製造業採購經理指數（PMI）見逾兩年半低位，但市場憧憬中美對話，美國白宮新聞秘書萊維特表示，總統特朗普可能於本周與中國國家主席習近平通電話，支持港股全日做好，最多升近380點，收市升354點。北水端午長假期後回歸，大市成交增加至逾2000億元，惟北水淨流入較上個交易日縮減近六成。