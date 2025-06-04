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憧憬中美對話 恒指升354點

標籤：經濟

【明報專訊】雖然財新中國5月製造業採購經理指數（PMI）見逾兩年半低位，但市場憧憬中美對話，美國白宮新聞秘書萊維特表示，總統特朗普可能於本周與中國國家主席習近平通電話，支持港股全日做好，最多升近380點，收市升354點。北水端午長假期後回歸，大市成交增加至逾2000億元，惟北水淨流入較上個交易日縮減近六成。

大市成交增至逾2000億

恒指高開123點後走勢向上，午後最多升377點，高見23,535點，最終以接近全日高位收市，報23,512點，升354點，升穿10天線（現處23,442點）、20天線（現處23,343點）。國指漲1.9%，報8519點；科指升1.08%，報5189點。

大市成交金額增加40%至2036億元，惟北水淨流入減少59.5%至39億元，為連續第五日流入。北水淨買入最多的是美團（3690）、建行（0939）、石藥集團（1093）；淨賣出最多的是盈富基金（2800），金額達19.4億元。小米（1810）、騰訊（0700）淨沽亦分別達11.3億元及6.2億元。

車股內銀內險升幅顯著

內地傳媒報道，全國工商聯汽車經銷商商會（全聯車商）提出，堅決抵制以「價格戰」為主要形式的「內捲式」競爭行為，並呼籲改善汽車經銷商的生存狀况，不得向經銷商轉嫁庫存、強迫經銷商進車，切實降低經銷商庫存水平。車股做好，理想汽車 （2015） 升近6%，為表現最好藍籌；小米升3%；比亞迪（1211）止跌反彈近4%；長城（2333）升近4%；廣汽（2238）、小鵬（9868）升逾2%。

內銀股普升（見表），四大內銀升逾2%至3%；內險股亦向好，中國財險（2328）、新華保險（1336）升逾3%。生科股受追捧，君實生物（1877）飈9.2%；康方生物（9926）升逾7%；金斯瑞（1548）升近6%。