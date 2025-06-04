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光大證券：恒指最高目標25000 看好4板塊

【明報專訊】光大證券國際證券策略師伍禮賢表示，該行維持去年12月所提出的，全年恒指最高目標25,000點的預測，指出先前美國對中國商品徵收124%關稅時，恒指插至19,260點，已反映關稅消息當刻對港股市場的利淡影響，認為下半年恒指約6000點的波幅合理。他續稱，現時於不明朗因素下，環球投資情緒觀望氣氛濃厚，再加上目前恒指今年預期市盈率約10.63倍，較過去5年平均值略低，認為估值為合理，他同時相信下半年恒指波幅會相對較小。

隔夜拆息跌至0.02027厘 紀錄新低

光大證券同時選出今年下半年，港股四大投資板塊，當中包括內需消費、創新科技、新能源車及傳統火電，並於每個板塊推薦兩隻股份，當中於創新科技板塊推薦騰訊（0700）。伍禮賢解釋，不論去年或今年首季，騰訊遊戲收入增長動力均強勁，預期內地下半年再進一步刺激內需，會令騰訊兩大業務均受惠。據其簡報所示，騰訊今年目標價為550元。

伍禮賢續指，港元拆息目前處於低水平，為借貸作投資及買賣帶來幫助，對投資市場屬正面因素；昨日港元拆息個別發展，與樓按相關的1個月港元拆息跌1.47點子（1厘等於100點子）至0.87423厘。隔夜港元拆息跌0.43點子至0.02027厘，為彭博終端機2006年1月3日有紀錄以來新低。