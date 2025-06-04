雷軍：小米汽車料年內實現盈利

早前小米發布第二款汽車YU7，但未披露售價。是次雷軍表示，YU7售價不可能是網傳的23.59萬元（人民幣，下同），正式定價要稍後才能確定。他透露，於YU7的智駕研發投入上，公司總預算達35億元，整體投入在業界處領先水準。雷軍亦談及公司於機械人領域的佈局，稱5年前已開始投資研發機械人領域，目前汽車工廠正試用相關能力。另外，小米汽車稱，正為YU7大規模量產做準備，有信心在其正式上市後以最快速度向用戶交付。

SU7未納《下鄉車型目錄》

此前小米公布上季業績時披露，公司今年首季已交付75,869輛SU7系列汽車，電動車平均售價（ASP）為每輛23.83萬元。智能電動車及AI等創新業務分部經營虧損為5億元。

不過，國家發改委、農業農村部、商務部、國家能源局及工信部5部委日前聯合發表《2025年新能源下鄉車型目錄》中，小米SU7未上榜，而比亞迪（1211）、「蔚小理」及Tesla等品牌均有上榜。

目錄共納入124款車型，吉利（0175）等品牌也獲入選。同時5部委啟動2025年新能源車下鄉活動，並在相關通知指出，選取一批新能源車推廣比例不高、市場潛力較大的縣域城市舉行專場活動等，以推動優質資源向鄉村傾斜。