Google：Firebase Studio幾分鐘寫App

目前免費 版權屬開發者

上官林傑介紹，Firebase Studio由Google旗下AI模型Gemini驅動，可讓專業開發者或一般使用者，都能直接透過瀏覽器建立一款應用程式。訪問期間，他更即場展示相關工具，令其生成一款帳單分單應用，用時約2至3分鐘，其間Firebase Studio亦展示開發全過程及用到的程式碼，並提供完成後的應用程式預覽予用家查看及使用。至於生成的應用，上官林傑稱，其版權屬於開發者自己，並可於Google Cloud發布，目前相關開發服務屬免費，但每日有一定限額。

談及AI行業趨勢時，上官林傑表示，現時AI、大語言模型技術仍處初期發展階段，不過隨着技術升級，AI在程式設計方面的能力正不斷提升，包括從過往僅能根據使用者要求「一問一答」修正程式碼問題，到目前的可以完成連串程式設計，並自動修正程式碼中的問題等，相信可減省程式設計師於程式碼上耗費的時間。

Google Developer Group成員兼Votee AI技術總監陳豪傑補充，大模型加快了開發者設計程式速度。Votee AI主力開發廣東話大模型，運用Gemini後開發產品速度由6至9個月減至兩三個月，效率大有提升。