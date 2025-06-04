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再裁逾300員工 微軟：續實施必要架構改革

【明報專訊】微軟（美：MSFT）上月進行了多年來最大規模的裁員後，又再裁減數百職位，反映科技行業向AI大量投資之際，正在其他方面削減成本。根據彭博社看到的微軟通告，微軟周一再有超過300名員工被終止職位。微軟發言人表示，此次裁員是繼上月宣布的6000人裁員計劃之後，另一次裁員，微軟「將繼續實施必要的架構改革，使公司在瞬息萬變的市場取得最有利位置」。

市場分析指出，AI熱潮擾亂了科技行業的就業。微軟、Meta等科技巨企都強調AI輔助編碼工具，在加快軟件開發流程方面的效率。美國商業軟件公司Salesforce上周表示，內部使用AI使其能夠減少人手招聘。

xAI據報允員工賣股 涉23億

此外，《金融時報》引述知情人士稱，全球首富馬斯克旗下AI初創公司xAI，啟動價值3億美元（23.4億港元）的股份出售計劃，讓員工向投資者出售股份套現。這次交易對xAI的估值為1130億美元（約8814億港元），與今年3月xAI與X合併時的估值一致。xAI此前收購同屬於馬斯克的社交平台X時，對xAI的估值為800億美元，而對X的估值為330億美元。

彭博社引述知情人士稱，xAI還尋求透過一攬子貸款和高收益債券，融資50億美元，而該交易由摩根士丹利牽頭。

（綜合報道）

[國際金融]