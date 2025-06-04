姜靜：歐元儲備貨幣地位有望提升

筆者所在的研究團隊認為，雖然短期內美元的地位不會被撼動，但歐元現在處於更有利位置，或可持續受惠於資產多元化和去美元化趨勢。

過去即使美國被下調主權信貸評級，但美元儲備貨幣的地位未曾被挑戰，主要是由於當時缺乏高質量避險資產替代，以及歐元區債務危機爆發。然而，目前美國赤字和債務問題更令市場擔憂，同時德國將發行更多債務以資助國防和基礎設施計劃，在未來提供投資者更多資產配置的選項，因此歐元儲備貨幣地位有望提升。

貨幣政策方面，歐央行將本周議息，市場預期該行將下調政策利率25個基點，至中性水平附近。由於歐元區通脹及工資增長放緩，加上貿易戰為經濟帶來衝擊，我們的研究團隊認為歐央行在年內或進一步減息至1.75厘，即採取寬鬆政策來刺激增長。

展望未來，隨着歐央行減息周期接近尾聲、去美元化敘事推動歐元作為代替的儲備貨幣、德國以至整個歐元區增加國防開支和提振增長，我們繼續看多歐元。

華僑銀行香港經濟師

[姜靜 外匯動靜]