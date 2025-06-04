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香港微電子產業崛起 科技園辦招聘會吸人才

在國家「十四五」規劃支持下，香港特區政府積極發展微電子產業，本港及大灣區市場對微電子人才的需求更趨殷切。從晶片設計到半導體先進封裝及測試，各大院校、科研機構與企業緊密合作，共同創新，打造香港成為全球領先的微電子創科和人才樞紐。而如何培育和留住高端科技人才，亦已成為推動微電子產業持續發展的關鍵。

 

早前，香港科技園公司舉辦首個以微電子為主題的招聘會「Micro-E in Action」，線上線下吸引超過2,000名求職者參與。與一般招聘活動有所不同，是次招聘會提供的300多個職位空缺皆聚焦微電子產業鏈需求，專門針對微電子相關學科背景及經驗的人才進行精準配對，幫助企業高效招募專業團隊。

 

逾30家企業參與 加速培育創科新血

現場匯聚超過30家科學園內微電子企業，各企業代表均希望為公司引進更多「新血液」。所樂思科技有限公司總經理張惠權表示，招聘會當日已經收到多份簡歷，很多同學均畢業於高等院校，以人工智能、創新科技等專業為背景，相當有驚喜。「僱主和員工是雙向選擇，相較於網上遞交簡歷，此次招聘會能夠與同學直接對話，更有助了解彼此想法、意向和背景等，是一個很好的交流平台。公司現正面向全球吸納人才，期望透過是次招聘會找到合適人才，同時為求職者提供發揮才能的機會。」

香港科技大學集成電路專業的郭同學即將碩士畢業，此次與朋友一同前來參加，希望能找到更多機會，投身職場。「現場設有的工作崗位與我的專業很『對口』，讓我能夠在短時間了解到不同公司的發展狀況，亦能夠即場投遞簡歷，非常方便。」現場亦有剛入學的同學前來了解行業發展狀況，做足準備。正就讀香港科技大學二年級的譚同學表示，「參加此次招聘會讓我有所得著，與眾多企業代表面對面交流，讓我更加熟悉『微電子』產業的發展情況，開拓眼界。同時，亦讓我認識到自身的優勝處和不足點，有助規劃未來的發展方向。」

 

微電子發展迅速 人才需求大增

談及是次招聘會為何聚焦微電子，香港科技園公司首席人才總監王秀麗表示：「微電子產業發展迅速，人才需求明顯，希望讓更多求職者了解到這個專業背景，在微電子產業中探索更多的可能性。透過是次招聘會，為企業及求職者創造更多交流機會，令企業能成功招攬人才、求職者找到理想且適合自身的工作崗位，達致『雙贏』的成效。」

應屆畢業生在求職道路上可能會遇到不少難題，王秀麗則建議他們多做嘗試，主動找尋機會。「首先要保持好奇心，如積極參加招聘會等，熟悉行業發展，為自己找尋更多的發展可能性；其次，做足準備，如提前了解企業背景、了解自身個人能力等，在面試脫穎而出；最後，樂於與他人合作，可發揮更大的力量。」

微電子科技已經成為生活中不可或缺的一部分。香港擁有五所世界百強大學，科研實力備受國際認可，加上政府、本地科技園和大學資助的先進基礎建設，有助打造世界一流、高度集中的微電子研究社群。要把握是次微電子蓬勃發展的機遇，香港需進一步加強產學研合作，吸引更多頂尖人才和創新企業落戶，推動技術轉化和市場應用，充分發揮香港的獨特優勢，以確保在全球微電子領域的競爭力。

 

科技園6月舉辦微電子網上招聘會

有見此次活動反應踴躍，科技園公司將於6月舉辦微電子網上招聘會，向海內外科技人才招手。科技園早前亦宣布推行本港大學生人才計劃「Talent Foundry」，進一步協助本年及未來一年畢業的學生踏入創新科技領域，開拓創科職涯。

Info : HKSTP