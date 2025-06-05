官媒指違規 老虎證券：惡意詆譭 報道：涉助不符條件內地客開港股戶口

明報記者

中證監早於2022年12月便曾經對包括富途證券（美：FUTU）、老虎證券非法跨境業務開展整治工作，並於翌年1月正式發布《證券經紀業務管理辦法》、同年2月28日實施，當時中證監回答記者提問時指出，非法跨國開展業務規範整改工作，按照「有效遏制增量，有序化解存量」的原則進行，並禁止未在境內持牌的境外機構，違規招攬境內地投資者，不得為其開立新帳戶；但同時仍允許「存量境內投資者」，繼續透過「原境外機構」開展交易。

中證監3年前曾整治

仍允「存量境內投資者」交易

老虎證券昨日回覆本報查詢時，先指近期市場上出現針對老虎國際的不實報道，嚴重損害了集團的品牌聲譽及合法權益，並特此嚴正聲明，就中國內地市場而言，公司一直嚴格遵守監管要求， 亦已經於規定時限內，全面落實2022年中國證監會的整改指引，當時已停止於中國內地為新客戶開立任何帳戶，又指現階段，公司於內地僅為合規存量客戶提供必要的客戶支援及技術服務，確保所有操作均符合法律及監管規定。

及後老虎證券香港公司公關代表再回覆本報指出，目前公司僅接受於2023年5月前，已在其他合規境外券商成功開立投資帳戶的內地人士申請開立香港證券帳戶，並須提供相關證明，以確保所有操作均符合香港及內地兩地的監管規定，又指不接受新的內地投資者直接申請開戶，亦不接受無法提供合規「存量證明」的申請。

公關昨天多次修改回覆

值得一提的是，本報查詢時，曾就老虎證券現時接受的「存量證明」項目時，公關以WhatApps回覆稱「只接受境外證券投資帳戶嘅結單」，惟其後就中證監指引作查詢時，則改口為「提供相關證明，例如交易紀錄或開戶成功截圖等」，但其後該訊息顯示「已編輯」，並刪去相關細節、僅表示「提供相關證明」。

據老虎國際官網顯示，公司已於2023年5月中於內地應用程式（App）貨架下架，使用安卓或蘋果的內地投資者需按照不同指引，下載並安裝老虎證券App（見圖），繼續使用其香港證券戶口投資。

內地應用程式兩年前下架

證券商協會永遠名譽會長陳柏楠表示，自2023年中國監管機構提出內地存量客戶跨境開戶要求後，沒有規限存量客戶不可於另一境外證券行開跨境戶口，不過他表示其僅局限於外資行，而中資行他則相信難以成事。另他提到，存量客戶於原有券商再額外開戶亦可行，但該行的法規部或合規部會查明開新戶的理由。