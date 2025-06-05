moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

小紅書教沒存量證明開港股戶口

【明報專訊】現時於網絡及社交媒體上一直流傳着開戶教學，教導沒有「存量投資者證明（存量證明）」的內地居民，開設香港證券戶口，例如於內地社交平台小紅書上，則有網民「教路」如何避開「存量證明開戶申請」及券商詢問，以不要「P圖（修圖）」、並虛報海外地址證明方式，於「海外居留申請」下成功利用於銀行網上更改海外地址，在老虎證券開設香港證券戶口，該名「帖主」更表示自己利用此方法成功開戶。

該則小紅書帖文指出，沒有「存量證明」並使用iPhone的內地居民，可首先設定手機於香港以外地區，於到達開戶過程後，於選擇「存量證明開戶」或「海外居留」兩項選擇中選擇後者。該名帖主指出，於填寫完資料及繳交文件，他其後再被要求補交審核文件，而他則再使用另一家銀行帳單補交資料。

「帖主」教虛報海外地址

該「帖主」續指，當獲老虎證券發電郵查詢指為何「IP地址」與稅務信息地址不同時，教導網民回覆指「我目前在XXX（虛報的海外地址）中國內地都同時居住……但是，由於我現在XXX的居住時間未滿183天，所以並沒有XXX的稅務識別號，僅有中國內地稅號……所以令稅務信息地址與海外居留地址不同」。

另外，本報發現小紅書於另一則小紅書帖文「教路」，文中推薦於盈透証券（IBKR）開戶，指出因其不需要繳交「存量證明」。