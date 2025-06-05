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金管局貼現窗借出30億 逾3月最多

【明報專訊】金管局數據顯示，有銀行於周二（3日）向金管局貼現窗拆借30.12億元，其拆借金額為2月18日之後最多（見圖），同時本月首次有港銀向金管局透過貼現，當日貼現窗利率為4.75厘，同日港元隔夜拆息為0.02027厘，有交易員估計有銀行不惜借「貴錢」純屬個別事件。

交易員：借「貴錢」料個別事件

該筆資金已於昨回籠，令銀行體系總結餘回落至1735億元。按拆借金額30億元、貼現窗利率4.75厘計，其利息成本高達39萬元，相反，若相關銀行在銀行同業市場拆入資金，按隔夜拆息計、其利息成本僅為1666元。有交易員認為，有銀行急需透過貼現窗向金管局拆借，相信是有個別銀行，於臨收盤時有客提走大筆存款，又或「計錯數」需要緊急資金「埋數」有關。

隔夜拆息續跌 見紀錄新低

昨日港元拆息昨普遍向下，隔夜拆息再跌0.74點子（1厘等於100點子）至0.01289厘，根據彭博社數據，續見有紀錄以來、即2006年1月3日後最低。

其他拆息方面，與樓按相關的1個月HIBOR連跌兩日，跌10.47點子至0.76952厘；3個月拆息跌0.77點子至1.7528厘；12個月拆息升1.51點子至3.07774厘。另外，港匯於昨晚8時低見7.8475，與弱方兌換保證7.85僅相差25點子（1元等於1萬點子），截至昨晚10時50分，港匯報7.8462。