moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

周六福珠寶過上市聆訊

【明報專訊】新股陸續通過上市委員會聆訊，準備來港上市，內地連鎖珠寶店周六福珠寶周二晚上載初步招股文件，聯席保薦人為中金（3908）及中信建投國際，集資主要用於擴大銷售網絡、提高品牌知名度、提升產品供應及設計及一般營運資金。

該集團在風險披露上不諱言，其本身和若干加盟商曾被指產品的商標或設計可能遭侵權，但在往績期間及刋發聆訊時並無涉對業績造成重大影響的重大糾紛。此外其加盟協議不禁止加盟商成為其他品牌的加盟商，同時自2022年4月停止了自身工廠的生產，全面委外加工。

截至2024年底，周六福共有4129家加盟店及自營店（見表），當中包括4家海外店，今年再於馬來西亞及越南開兩間加盟店。年內利潤按年增長7.1%至7.06億元（人民幣，下同），主要受惠於黃金珠寶銷售增加，及加盟網絡擴張等因素所致。其於2023年度及2024年度分別派息3億元及6.45億元，另於今年5月宣布分派股息1.97億元。但集團強調，未有確定派息政策及分派比率。

名創優品擬分拆Top Toy港上市

此外彭博社引述消息稱，主打IP設計的生活潮流品牌名創優品（9896）已聘請摩根大通及瑞銀，藉此協助旗下潮玩品牌Top Toy在港上市，希望在上市前引入主權財富基金等新投資者。消息人士稱，未來或有其他銀行參與安排該股上市事宜。

受消息提振，名創優品股價昨日曾一度上升6.54%，收市報35.2元，仍升4.6%。彭博社曾在今年3月報道稱，Top Toy在港上市集資額或達3億美元（約23.4億港元）。名創優品第一季度業績顯示，截至今年3月底，Top Toy已擁有280間門店，收入3.4億元，按年大增58.9%。

昨日A股公司汽車熱管理系統零部件製造商三花智控（深：002050）亦通過上市聆訊，中金及華泰國際為聯席保薦人。截至昨日收市，三花智控最新市值為977.14億元（約1066億港元），為內地大型零部件製造商之一，去年全年利潤按年升6.1%至31.12億元。泰德醫藥於本周二通過聆訊，由摩根士丹利及中信証券任聯席保薦人，弗若斯特沙利文資料，於2023年按銷售收入計，其是全球第三大專注於多肽的CRDMO，市場份額為1.5%。

明報記者 邱潤青

[新股]