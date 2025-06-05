醫藥新消費股帶動 恒指再升141點

北水第6日淨流入 涉370億

隔晚美股做好，昨日早段恒指輕微下跌後，即有買盤支持大市回升，午後最多曾升204點，最終收升141點或0.6%，收報23,654點；國指升56點或0.7%，收報8576點，科指升29點或0.6%，收報5219點。北水南下合計淨流入35.16億元，為連續第6日淨流入，累計金額達370億元，昨日美團（3690）及阿里巴巴（9988）分別遭北水淨買入14.1億及6.2億元，騰訊（0700）、小米（1810）則分別被淨沽出14.4億及13.8億元。

表現最好3藍籌全為藥股

醫藥股成為昨日表現最好的三大藍籌，石藥升4.1%或0.32元至8.05元、中生製藥升3.1%或0.14元至4.62元、翰森製藥升3%或0.8元至27.3元，其中匯豐環球研究發表報告表示，對中生製藥創新藥物銷售前景感樂觀，分別將今明兩年經調整盈利預測上調39%及45%，維持「買入」評級，目標價由3.8元上調至5.1元；內地新消費股升勢未停，泡泡瑪特升5.1%或12元至246元、蜜雪集團升5%或29.5元至615.5元，老鋪黃金升3.1%或29.5元，齊創歷史新高，後者收報994元迫近千元大關，每手入場費9.94萬元。

資深股評人郭思治表示，若以周一低位與昨天的高位比較，大市已經升過千點，技術上已算突破，後市有機會升破上月高位，之後將見24,000點，當然貿易戰隨時生變為市場加添不明朗因素，現階段只有「摸着石頭過河」，但不建議投資者隨便做淡。

分析：或升破上月高位

至於熱炒的內地新消費股不斷創新高，郭思治認為，有關股份的炒作由幕後推手加持而非來自傳統基金，投機概念較重，想參與的散戶投資者宜加倍小心。