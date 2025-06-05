港上月PMI升至49 連續4月陷收縮

企業連續兩月縮減經營活動

報告提到，5月新增訂單跌幅較上月回落，受訪企業表示美國暫停關稅有助個別企業銷情，惟本地市道較差。外銷訂單跌幅依然明顯，但來自中國內地的訂單量大致穩定。至於積壓訂單，跌幅也比上月收窄，為5個月以來最慢，走勢與整體新訂單相符。此外，企業連續兩個月縮減經營活動，但減產幅度與上月持平。四大行業領域均減少生產，當中製造業跌幅最為顯著。不過，私營企業自2月以來首次增聘人手，為去年5月以來最多。

企業在5月進一步減購投入品。最新調查顯示，採購數量的減幅屬中等，加上採購庫存跌幅較上月顯著，反映業者的庫存策路更趨審慎。由於需求降溫，紓緩供應鏈壓力，供應商已連續3個月縮短交付時間，供貨表現為2023年5月以來最佳。價格方面，整體投入成本升幅屬今年以來最小，而員工成本升幅尚算溫和。隨着業者將成本增幅轉嫁客戶，產出售價有所調高，但多家企業表示曾為刺激銷情而提供折扣，所以整體加價幅度並不太大。

對於未來一年業務前景看法，受訪企業指出，美國貿易政策的前景圍繞着不確定因素，加上本土需求走弱，因此悲觀情緒持續。雖然較上月改善，但從歷史數據來看則仍偏高。

標普：業界對未來1年業務悲觀

標普全球市場財智經濟學家Usamah Bhatti表示，香港PMI連續4個月跌入收縮區間，惟新訂單跌幅不大，經營活動也只是略為收縮，意味下行幅度較小。令人鼓舞是，美國關稅政策暫緩，惠及多家企業的銷情好轉，繼而帶動就業增長。同時，來自內地的訂單額大致穩定，有別於先前兩月的急速跌勢。不過，全球經濟和貿易不確定性增加，業界擔心本地經濟恢復前景，故對未來一年業務生產維持悲觀情緒。