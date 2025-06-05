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煤氣：料今年整體售氣量微跌

【明報專訊】香港中華煤氣（0003）常務董事黃維義在股東會後表示，雖北上消費影響本港餐飲業用氣量，但住宅、機場和酒店需求填補部分缺口，預期今年整體售氣量跌幅「可能0.2%至0.3%」。另公司仍需時間觀察關稅戰對全球物價影響，考慮到去年已加價及現時經營環境，對於調整煤氣費用暫未有定案。

北上消費影響食肆用氣量

截至今年6月2日，住宅用氣量按年上升2.2%；工商業用氣量下跌3%，整體微跌0.2%。黃維義指出，北上消費對本地餐飲業的壓力或持續一至兩年，但相信港人經營靈活，「會想到方法吸引留港消費」。公司會設法從其他渠道提高售氣量，包括向酒店、商場及醫院手術室提供煤氣抽濕服務。

股息方面，他認為暫時採取審慎理財是最好選擇，因按照每年派息每股35仙計算，全年分派約需65億元，未來會視乎現金流及利潤狀况決定是否增派股息。

另一方面，集團持股、可生產可持續航空燃油（SAF）的怡斯萊（EcoCeres）去年錄得約2億元利潤，當中約8000萬元歸屬煤氣。首席投資總裁陳英龍表示，目前SAF年產能約36萬至40萬噸，馬來西亞新廠今年落成後，明年產能將升至60萬噸。

對航空燃油前景審慎樂觀

他提到，全球貿易壁壘與關稅政策影響該行業物流及價格，但怡斯萊在生產和成本方面的競爭力較強，而且全球SAF需求預期今年達120萬噸，並在2030年錄得數倍增長，因此對SAF市場前景審慎樂觀。

至於綠色甲醇業務，黃維義稱內蒙古廠房已售出逾萬噸綠色甲醇，與佛燃能源（深：002911）合作的佛山新建廠房料於2027年底前完工，屆時產量可達近50萬噸。

被問會否分拆新能源業務上市，黃維義指出，公司正觀察市場狀况及估值，暫未與港交所（0388）洽談。陳英龍補充，港投公司視新能源為重點領域，雙方正在多個項目上有緊密合作關係。