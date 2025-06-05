丘應樺：港零售業應把握電商銀色消費機遇

騰訊：遊客消費轉型 更注重效率

丘應樺表示，電商為零售業帶來新的發展方向。貿發局今年推出「電子商務快綫」，將連同大型電商或社交平台，安排一系列專題培訓講座和研究分享會，令企業了解如何把握電商業務商機。此外，政府近年高度重視銀髮經濟發展。零售管理協會將於第三季舉辦「香港開心購物節」，丘應樺鼓勵商界藉此機會提供長者專屬優惠銀色產品及服務組合，亦希望超市等零售商可以在實體門市清晰標示商品的分類，提升銀髮族、家人及照顧者的消費體驗，增加消費意欲。

騰訊（0700）金融科技副總裁洪丹毅指出，內地遊客訪港人次繼續溫和恢復，已達到2018年的八成水平，但遊客消費模式已轉型為「深度體驗香港生活」，更注重旅行效率，並傾向於打卡熱門景點及探尋優惠。他引述旅發局數據指出，雖然市場普遍認為內地來港過夜旅客較疫情前大幅減少，但數據顯示去年內地過夜旅客錄得1479.4萬人次，較2019年的1622.7萬人次跌8.8%，相較同期不過夜旅客降低30%至去年的1925萬人次，前者跌幅相對輕微。

他又稱，內地旅客消費趨於謹慎，去年不過夜旅客人均消費1300元，較2019年大減四成；過夜客人均消費5000元，亦較疫情前的6000元少16.7%。

零售協會：應加快整合線上線下銷售

零售管理協會主席謝邱安儀亦在高峰會上稱，縱使競爭激烈，仍深信香港品牌具備獨特優勢。冀業界加快整合線上線下銷售渠道，以及優化實體零售，為顧客創造具獨特性及吸引力的購物體驗。此外，香港零售商可以放眼四方，開拓更多新市場，例如先進駐大灣區市場，從而進入內地其他省市；又或透過與海南合作，達到「1+1等於3」或更大的協同效應。