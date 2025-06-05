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OSL：主要穩定幣將逐步上架

標籤：經濟

【明報專訊】本港穩定幣法案生效，OSL（0863）首席商務官張英華稱，雖然公司不發行穩定幣，但觀察到穩定幣已於公司營運中擔當重要角色；他指出，公司不會追求快速上架多種穩定幣，而會逐步推進，即先將主要穩定幣上架。OSL昨收升6.3%，報12.76元。

穩定幣生息產品未擬開放予零售客

市場關注虛擬資產交易平台（VATP）合規成本會否因穩定幣相關監管逐步建立而上升，張英華相信，OSL的相關成本不會大幅增加。而關於港元穩定幣，他認為，隨着國與國之間關係日漸複雜，港元穩定幣的作用預計將愈發重要，尤其是在跨境貿易層面。但對於本港穩定幣市場的規模，他指未有具體估計。

OSL上周二推出穩定幣生息收益產品，基於Ethena Labs的Staked USDe （sUSDe）的質押生息收益機制，目標是專業投資者和機構客。張英華透露，相關產品平均收益率約6%，未來可能會視市場需求再推出相關產品。至於穩定幣生息產品會否開放予零售客，他稱由於本港對相關產品零售監管較嚴謹，公司暫時對此沒有規劃。

全球佈局方面，OSL周一斥資1500萬美元購印尼數字資產持牌公司，以進軍當地虛產市場。張英華表示，公司正持續全球佈局，包括已於日本、澳洲、印尼申牌等，未來將於更多地方申請虛擬貨幣經營相關牌照，以推進公司的金融支付基建建設願景。