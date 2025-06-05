智能尿片尿濕自動通知護理員

這個方案的原理是，在「智能尿片」印上兩行導電油墨，並且將一個小型傳感器橫跨這兩行導電油墨夾在尿片上。當尿片濕了之後，兩行導電油墨之間便會通電，傳感器隨即透過藍牙，將信息傳送到一個收發器，後者再透過WiFi，將信息傳送到雲端系統。雲端系統再自動發出信息到個人電腦、平板電腦或智能手機等，以通知護理人員為有關病人或長者更換尿片。

除檢測尿濕，傳感器還可檢測配戴者有沒有轉換睡姿。長期臥牀的病人必需每隔一段時間就轉換睡姿，否則很易長出褥瘡。若病人長時間沒轉換睡姿，傳感器也會發出信息，通知護理人員幫他們轉換睡姿。傳感器可以連續使用1個月至3個月，才更換鈕型電池（視乎全日使用還是晚間使用）。

減護理人員壓力 已出口六國

理論上，每個收發器最多可以支援20個傳感器，但實際應用時，需要考慮藍牙的理想接收距離大約是10米內，來配對兩者的數目。如果地方不大、人數不多，則毋須收發器和雲端系統，傳感器可以透過藍牙，直接將信息傳送到平板電腦，以通知護理人員。這個方案的消耗品，就只是稱為Nice Care Smart的智能尿片。與一般成人尿片相比，其售價大約高出一至兩成。該公司並不收取軟件月費或年費，只要醫院和安老院採購「智能尿片」，便可以繼續使用軟件。至於傳感器和收發器，前者每個售價約100元，後者則約為200元。智能尿片已獲得一間本地醫院正式採用，還有幾間正在試用。此外，還出口到德國、法國、荷蘭、日本、澳洲、菲律賓。

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