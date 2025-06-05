moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

美「小非農」職增3.7萬逾兩年最低

【明報專訊】迹象顯示，特朗普變化不斷的貿易政策，影響到美國企業的招聘。俗稱「小非農」的美國ADP私人企業就業職位，在5月僅增3.7萬個，較4月的6萬個進一步下滑，遠遜於分析師預期的11.5萬個，是2023年3月以來最低的增長。數據公布後，美國總統特朗普隨即在其社交平台Truth Social發帖，以逼切的語氣敦促美聯儲主席鮑威爾減息：「ADP數據出爐了！！！『太遲先生』鮑威爾必須現在就減息。」

特朗普再促鮑威爾減息

特朗普稱，鮑威爾真的「難以置信！！！」，歐洲央行「已減息9次」。特朗普上周曾在白宮會見鮑威爾，雙方討論經濟問題。白宮當時透露，特朗普告訴鮑威爾，不減息是一個錯誤，使美國在經濟上對中國和其他國家處於不利地位。

ISM非製造業指數意外收縮

ADP首席經濟學家理查森（Nela Richardson）表示，私人企業就業職位在今年初強勁增長後，招聘勢頭正在減弱。「小非農」被視為周五公布的非農數據前瞻。路透社進行的調查顯示，經濟師預期5月的非農就業職位增長13萬個，失業率維持在4.2%。此外，昨晚公布的美國5月ISM非製造業指數亦出乎意料降至49.9，處於50以下的活動收縮水平，低於市場預期的52。儘管經濟數據轉弱，科技股早段向上，推動美股三大指數早段維持升勢。不過部分資金流入債市，美國10年期國債孳息率跌穿4.4厘，期金升穿每盎司3,400美元。

富瑞（Jefferies）周二將Nvidia（英偉達）（美：NVDA）列為首選股，預測其今年利潤率可達80%。Nvidia昨早段股價微升。該股周二升2.8%，收報141.22美元，市值3.45萬億美元，超越微軟（美：MSFT）和蘋果（美：AAPL），成為市值最大的美國上市企業，但昨晚市值再由微軟領先。

（綜合報道）

[國際金融]