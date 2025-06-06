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3部委據報約談車企勿蝕本銷售 要求「自律」 比亞迪吉利小米等逾10企參與

【明報專訊】內地汽車業再掀價格戰之際，商務部昨日在例行新聞發布會上表示，將積極與相關部門協作，維護市場公平競爭秩序。同時，彭博引述消息稱，本周初工業和信息化部、市場監督管理總局與發展和改革委員會罕見地聯合召開會議，邀請逾10家電動車製造商高層參加，其中包括比亞迪（1211）。會中官員要求車企「自律」（self-regulate），並專門討論「零里數二手車」（見另稿）及車企拖欠供應商貨款等問題。

明報記者 黃志偉、楊括

上周初已經有外電報道表示，商務部將與行業協會以及比亞迪、東風汽車（0489）等車企業舉行會議，討論「零里數二手車」的銷售趨勢。商務部發言人何咏前昨日稱，近期商務部有關司局組織行業協會、研究機構和相關企業座談，研究進一步做好汽車流通消費工作。何表示，針對當前汽車行業存在的「內捲式」競爭現象，商務部將積極配合相關部門，加強綜合整治與合規引導，維護公平競爭市場秩序，促進行業健康發展。

消息人士：價格戰引中央高度重視

與此同時，彭博引述消息人士指出，內地汽車業價格戰已引起中央的高度重視。工信部、市監總局和發改委於本周初聯合召開會議，除了比亞迪外，浙江吉利控股集團與小米（1810）等逾10家車企高層出席。與會官員在會上要求電動車企業「自律」，嚴禁以低於成本價出售新車或不合理減價。

會議同時集中探討「零里數二手車」及車企拖欠供應商款項等問題，相關現象某程度上已成內地車企的「另類融資」渠道（製造「假象」以收回現金），但同時擠壓了整個供應鏈的現金流。

會議未頒具約束力行政命令

報道表示，工信部、市監總局和發改委罕見地聯合召開會議，就定價策略與汽車業者商討，反映中央對此行業的高度重視，擔憂價格戰若持續下去，將令實力較弱的企業面臨破產風險。然而，是次會議召開後尚未頒布具有約束力的行政命令，如企業不從指示，具體後續處置尚未清晰。

比亞迪與小米暫未回應彭博，吉利則引用董事長李書福早前的講話，強調公司堅決抵制價格戰，將以技術創新與品牌價值作為核心競爭力。

比亞迪上月底減價促銷22款車

事實上，近年內地汽車業已掀起多次價格戰，最近一次是比亞迪上月底宣布旗下22款車款減價促銷引發。不過，瑞銀中國汽車研究主管鞏旻曾表示，這次價格戰比以往延遲，主因是比亞迪試圖透過技術升級，避免直接與其他車廠進行價格競爭，惟市場競爭激烈，迫於壓力下選擇加入減價以維持市場份額。