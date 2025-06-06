moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

彭博︰內地加大居民海外收入徵稅力度

【明報專訊】彭博社引述消息報道，中國正在加強對公民海外收入徵稅的力度，繼去年將超級富豪列為徵稅對象後，最新消息指會將審查範圍擴大到不太富裕的個人。報道引述消息稱，官員目前正審查各種海外收入，包括投資回報、股息和員工持股計劃（ESOP）。投資收益的稅率最高可達20%。報道指出，近幾個月來，稅務服務提供者收到資產少於100萬美元的客戶諮詢數量激增，這與去年主要針對資產至少1000萬美元的個人的打擊行動相比有了顯著變化。

京滬浙稅務局敦促居民申報

報道引述其中一名知情人士補充說，擁有境外投資（尤其是在美國和香港股票）的中國居民是稅務機關的重點對象。彭博稱，國家稅務總局沒有立即回應置評請求。一位知情人士更指出，中國財政部認為，加強對納稅人未申報或稅務機關未查到的應稅收入徵稅，有望增加財政收入。財政部未立即回應置評請求。

彭博看到的通知及公開聲明顯示，北京、上海以及浙江等地的稅務局，已敦促居民在2024年度個稅匯算清繳期於6月30日結束之前，自查海外所得收益並申報。根據政府紀錄及大數據分析，發現一些居民未就海外所得收益申報個稅後，地方政府最早於今年3月底便開始協同行動。在稅務機關公開的案例中，居民被要求補交稅款及繳納罰金的金額最低是12.72萬元人民幣。

事實上，中國從2018年開始實施共同申報準則（CRS）： 一個旨在防範逃稅的全球信息共享機制。雖然中國法規一向都要求居民，為包括投資收益在內的全球收入交稅，但甚少執行，直到去年情况有變。中國過去幾年一直與近150個司法管轄區自動交換各成員國納稅人的帳戶信息。彭博的行業研究稱，到2030年，中國內地的個人可投資資產可能飈升至80萬億美元，海外投資佔家庭可投資資產的比例將從2023年的8%上升至11%。