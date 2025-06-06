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財新上月服務業PMI回升至51.1 勝預期

【明報專訊】財新公布，受「五一」假期帶動，居民出行、餐飲消費等較此前活躍，5月中國通用服務業經營活動指數（服務業PMI）按月升0.4至51.1，略高於市場預期的51。此前國統局公布5月服務業PMI按月升0.1至50.2。

服務業銷售價跌幅8個月最多

報告指出，雖然調查顯示貿易環境欠佳、出口受限，新增出口業務量為今年以來首次出現下滑，但企業努力拓展業務和拓寬客群，推動5月新業務總量擴張。為配合新接業務量增長，服務業企業在5月增加用工，創去年11月後新高。

同時，中國服務業平均投入成本增速為去年10月後最顯著，但仍低於長期均值。受訪企業反映，因採購價格和薪酬成本上升，導致最近經營費用上漲。但由於新業務競爭加劇以及各種促銷活動，服務業銷售價格連續第4個月走低，跌幅是8個月以來最多。

企業預期，全球貿易環境改善，加上業務拓展計劃，將有助提振未來12個月的銷售和經營活動。5月企業樂觀度較4月加強，但仍低於長期平均值。

另外，5月綜合產出指數按月跌1.5至49.6，跌入收縮區，為2022年12後生產經營活動首次出現收縮。當中，新訂單總量重現收縮，導致最近生產經營活動量下降，就業也輕微下降。同時，積壓業務量自1月後首次出現回落。不過，企業整體信心改善，兩大產業前景樂觀度皆上升。價格方面，隨着投入成本漲速放緩，5月平均銷售價格續下行，並且創逾兩年來最大降幅。