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恒指漲252點 連升3日見逾兩月高 熱炒消費股回吐 老鋪黃金曾成「金牛股」後倒跌

標籤：經濟

【明報專訊】內地5月服務業PMI續擴張，加上美國小非農數據遠遜預期，重燃市場對美聯儲減息憧憬，帶動港股昨再升逾250點，連升3日創逾兩個月的收市高位。大市成交增至逾2220億元，科技股普遍向上，惟連升多日的內地新消費股終見回吐，泡泡瑪特（9992）、蜜雪集團（2097）、老鋪黃金（6181）齊創新高後倒跌。老鋪黃金股價一度升至1015元，為港股過去數十年來唯一「金牛股」（八十年代廣生行股價更高，其後多次拆細並已私有化退市）。

老鋪黃金收市倒跌9%，報904元，但仍較去年招股價仍累漲逾21倍，並續為上市證券中（不包括ETF）股價最高（見表），但每手股數僅100股，每手入場費約9萬元，還未到比亞迪（1211）入場費的一半。

北水淨流入減至逾7億

隔晚美股個別發展，恒指昨高開174點後反覆向上，之後升幅一度收窄至不足80點，午後買盤帶動至近全日高位收市，最終升252點或1.1%，收報23,906點。國指升107點或1.3%，收報8684點；科指升100點或1.9%，收報5319點。北水淨流入減少至7.41億元，但為連續第7日淨入，累計淨入377.43億元，美團（3690）、比亞迪分獲淨入10.8億及3.8元；騰訊（0700）及小米（1810）繼續遭北水沽售，分別被淨沽16.1億及14.5億元。

老鋪黃金以外，熱炒消費股泡泡瑪特曾升至252.6元新高後倒跌1.2%，蜜雪集團亦破頂見618.5元後倒跌7.7%；航運股同樣下跌，跌幅最大藍籌的東方海外（0316）跌5.9%，中遠海控（1919）跌近2%，太平洋航運（2343）跌3%。

車股普升 科技股做好

市監總局警告龍頭車企要「自我約束」，早前弱勢的車股普升，比亞迪（1211）升近6%，成升幅最大藍籌；蔚來（9866）升2%，小鵬（9868）升1%。科技股做好，阿里巴巴（9988）升3.2%，美團升2.6%，快手（1024）升5%，騰訊靠穩。

商務部指出，稀土等相關物項具有明顯的軍民兩用屬性，對其實施出口管制是國際通行做法，港股稀土概念股做好，金力永磁（6680）漲超過12%，中國稀土（0769）升1.2%。

明報記者