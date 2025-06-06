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富時中國50指數納泡泡瑪特順豐

標籤：經濟

【明報專訊】富時羅素日前公布季度指數檢討結果，富時中國50指數將納入泡泡瑪特（9992）和順豐控股（6936），剔除招商證券（6099）和中國中鐵（0390）。富時中國A50指數納入江蘇銀行（滬：600919），剔除長城汽車A股（滬：601633），意外獲納入富時EPRA Nareit全球房地產指數的恒地（0012）昨股價曾升8%。

恒地意外晉身全球房地產指數

上述指數成份股變動將於6月20日收市後進行，6月23日開市時生效。泡泡瑪特昨曾升近3%至252.6元歷史新高，但收市倒跌1.22%至243元；順豐亦曾升4.4%，高見44.7元，同創上市新高，收市升近3%至44.05元。至於被剔出的招商證券及中鐵表現靠穩，前者升1.62%，後者無升跌。被納入富時全球房地產指數的恒地昨一度升超過8%，收市仍升4.51%至24.3元。

瑞銀指出，由於被動型基金需追蹤該指數，預計恒地將因此吸引約2700萬美元資金流入，相當於其過去3個月中1至2天的日均成交量，或可為短期股價提供支撐。

瑞銀又預計恒地在被納入指數後將錄得中等幅度的上升，重申其12個月「買入」評級及目標價25.7元，折合每股資產淨值42.9元折讓四成，加上7.3%的預測股息率，預計總回報達12%，超越市場平均預期8.3%的回報。

銀河聯昌證券指出，追蹤有關指數的被動型基金需要買入恒地最多1%的流通股份，意味會帶動約12億元資金追入，相當於過去12個月約11天的日均成交量，給予恒地「買入」評級，目標價為27元。