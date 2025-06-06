錦江酒店擬發行H股上市

錦江酒店公告指出，此次擬發行的H股股數不超過本次發行後總股本的15%（超額配售權行使前），並授權整體協調人行使不超過前述發行的H股股數15%的超額配售權，惟發行規模及發行比例仍需根據法律規定、境內外監管機構批准或備案及市場情况確定。錦江酒店今年首季溢利按年大減81.03%至3601.2萬元人民幣，營業收入29.42億元人民幣，亦按年跌8.25%。

控股公司3年前私有化 港股退市

錦江酒店母公司上海錦江資本，原先在香港上市，於2021年提出出資43.14億元私有化，並於2022年5月完成私有化。事隔3年，其持股45.05%的錦江酒店A股公司，提出來港發行H股上市。截至2024年底，錦江酒店的資產淨值154.08億元人民幣，資產負債率達65.99%，開業酒店達13,416家。其除了內地酒店，亦透過盧浮集團打理境外酒店，並且於無錫、杭州及蘇州經營肯德基家鄉雞，以及於上海開設靜安麵包房連鎖店。

容大科技孖展超購236倍

昨日容大科技（9881）、METALIGHT（2605）及新琪安（2573）3隻新股截止招股，據市場資料，容大科技獲孖展超購236.08倍，孖展涉資52.35億元，其中以富途證券借出26.37億元最多。ETALIGHT獲孖展超購210.53倍，涉資51.26億元；新琪安孖展超購129.03倍，孖展涉資28.77億元。3隻新股將同時於6月10日主板上市。

明報記者 陳偉燊、邱潤青