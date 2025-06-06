moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

錦江酒店擬發行H股上市

【明報專訊】內地連鎖酒店集團錦江酒店（滬：600754）公布，為深入推進公司全球化戰略，加強與境外資本市場對接，進一步提升公司治理透明度和規範化水平，公司擬發行H股在港交所（0388）主板上市，並已聘畢馬威為是次H股上市的審計機構。集資擬用於加強及拓展海外業務、償還銀行貸款及補充營運資金等。錦江酒店昨收報23.21元人民幣，跌0.22%。

錦江酒店公告指出，此次擬發行的H股股數不超過本次發行後總股本的15%（超額配售權行使前），並授權整體協調人行使不超過前述發行的H股股數15%的超額配售權，惟發行規模及發行比例仍需根據法律規定、境內外監管機構批准或備案及市場情况確定。錦江酒店今年首季溢利按年大減81.03%至3601.2萬元人民幣，營業收入29.42億元人民幣，亦按年跌8.25%。

控股公司3年前私有化 港股退市

錦江酒店母公司上海錦江資本，原先在香港上市，於2021年提出出資43.14億元私有化，並於2022年5月完成私有化。事隔3年，其持股45.05%的錦江酒店A股公司，提出來港發行H股上市。截至2024年底，錦江酒店的資產淨值154.08億元人民幣，資產負債率達65.99%，開業酒店達13,416家。其除了內地酒店，亦透過盧浮集團打理境外酒店，並且於無錫、杭州及蘇州經營肯德基家鄉雞，以及於上海開設靜安麵包房連鎖店。

容大科技孖展超購236倍

昨日容大科技（9881）、METALIGHT（2605）及新琪安（2573）3隻新股截止招股，據市場資料，容大科技獲孖展超購236.08倍，孖展涉資52.35億元，其中以富途證券借出26.37億元最多。ETALIGHT獲孖展超購210.53倍，涉資51.26億元；新琪安孖展超購129.03倍，孖展涉資28.77億元。3隻新股將同時於6月10日主板上市。

明報記者 陳偉燊、邱潤青