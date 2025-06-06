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龍蟠科技上市7個月 擬折讓9%配股集資1.2億

【明報專訊】去年10月底上市的磷酸鐵鋰正極材料製造商龍蟠科技（2465），上市剛逾7個月，於昨日宣布以配售價6元，配售2000萬股新H股，配股數目佔已擴大後H股總數16.67%及擴大後總股本2.92%。配售價較周三（4日）收市價6.59元折讓近9%，配售所得款項淨額1.17億元。

科倫博泰配股籌近20億 超IPO集資

龍蟠科技表示，所得款項擬用於一般營運資金，償還集團的未償還債務，以及低電導率冷卻液的產線改造。

主要研究腫瘤學、免疫學及其他治療領域科倫博泰生物（6990），昨亦宣布以配售價331.8元配售591.8萬股新H股，配售價較前日收市價折讓約7.6%，配股數目佔已已擴大後股本2.54%。

是次科倫博泰配股所得淨額為19.43億元，已超越公司於2023年7月首次公開招股（IPO）時的集資金額15.64億元。

周三股價新高即宣布配股

科倫博泰生物表示，擬將是次配售籌得資金用於產品的研發、臨牀試驗、註冊備案、製造及商業化。提升內部研發技術能力，以及加強外部合作及拓展產品管線組合。另將補充流動資金及作一般企業用途。

科倫博泰IPO時以每H股72.8元招股，公司於去年3月4日獲納入恒生綜指、同日亦獲納入港股通後，意味着北水可買入其股份，科倫博泰股價開始節節上升，更於本月4日達359元的歷史新高，股價創新高後翌日隨即宣布配股。

科倫博泰對上一次宣布配售新H股為去年5月8日，當時以150元配售約365萬股H股，籌得淨額5.41億元。