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美麗華旗下酒店入住率逾九成 續推進重建香檳大厦

【明報專訊】旅客來港消費模式不及以往豪爽，美麗華酒店（0071）主席李家誠昨午在股東周年會後表示，集團旗下酒店入住率仍保持92%至93%，房租和去年首季水平相若，每間可租房收入（REVPAR）只比去年首季相差50元。隨着香港政府搞好旅遊基建，他對下半年酒店的入住率很有信心，並料粵車南下帶來更多高檔客。雖然集團未能於較早前的股東會通過收購香檳大厦，但是將該厦重建成酒店仍是他們的選項，會繼續推進。

李家誠續指出，在香港舉辦如七人欖球賽等盛事，往往刺激酒店入住率期間爆滿，房價亦比平時上升20%至30%，他期待其他盛事令香港經濟受惠。他更期待一簽多行可以擴充至北京、上海及廣州，旅客可延長留港時間。集團旗下酒店餐廳已獲清真食肆認可，首席營運總裁陳宗彝補充，隨着香港和沙特阿拉伯於10月通航，加上酒店位處清真寺附近，料受惠於更多中東旅客來臨。

料粵車南下吸更多高端客

在吸納歐美旅客方面，李家誠續稱，因應香港完成建設三跑，料有助接待人數在未來增加126%，平均每年增逾10%。加上啟德體育園落成，會展擴建90萬方呎，以及粵港政府推動粵車南下，料帶來更多旅客。

至於餐飲業務，陳宗彝表示，隨着粵車南下有望下半年落實，相信吸引更多高端客南下帶動香港酒店及餐飲消費。李家誠亦補充，在北上消費影響下，集團的商場部分原先用於餐飲舖位已作調整，部分樓面租予小米等其他不同租戶。