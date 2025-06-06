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FSMOne：美關稅落實或需逾1年 可配置超短期美債

【明報專訊】FSMOne（香港）投資組合管理及研究部助理經理謝祐軒表示，預計內地將推經濟措施應對關稅，以恒指11倍目標市盈率計，他將恒指今年的全年目標價，由先前1月的19,750點，上調至現時的24,500點。

恒指今年目標上調至24500點

他指出，MSCI中國指數當中佔比十大的股份中，阿里（9988）及騰訊（0700）等公司於去年的國際收入少於11%，他認為公司受關稅影響較小，同時內地出台消費方面的經濟措施下可受惠。

美債方面，謝祐軒表示，美國總統特朗普關稅政策「五時花六時變」，令市場拋售包括美債在內的美元資產。FSMOne（香港）環球債券部助理研究經理施家頌續指出，美國對各國的最終關稅，或需一年或以上的時間才能夠落實，他預料美國今年內只減息兩次，在多個因素影響之下，10年期美國國債孳息率有機會於今年內升穿5厘。他則建議投資者配置「進可攻、退可守」的超短年期美債，他指出現時6個月期的美債孳息為4.3厘，且存續期極短。

料關稅最快下季影響美通脹

施家頌解釋，他對長年期美國國債的看法較為悲觀，因其現價並未反映潛在通脹回歸及滯脹風險，同時投資者需承擔較大的存續期風險。他預料關稅對美國的通脹影響，會於第三及第四季才會陸續浮現，同時料美聯儲將於9月及12月減息共兩次。

至於2年至5年期美國國債，他則持「中性」看法，因其短債與中、長期債收益率出現倒掛情况，現2年期及3年期美國國債收益率分別為4厘及3.9厘，甚至低於6個月期。