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美聯儲《褐皮書》提關稅122次 反映市場憂通脹累經濟放緩

【明報專訊】美聯儲周四凌晨公布評估美國當前經濟形勢的《褐皮書》，「關稅」一詞出現了122次，高於4月的107次。此外，「不確定」一詞也出現80次，反映商界和消費者仍憂慮關稅帶來的通脹影響，並憂慮招聘和整體經濟會受關稅拖累而放緩。

《褐皮書》指出，自4月23日上一份經濟形勢評估報告發表以來的6個星期，美國經濟「輕微收縮」，波士頓、紐約和費城等半數地區聯儲銀行的轄區，均匯報經濟活動下滑。《褐皮書》形容，美國整體招聘步伐放緩，消費者和企業對關稅帶來的價格上漲憂心忡忡。

美10年期國債息回落至4.35厘

經濟狀况轉弱之際，新華社報道國家主席習近平應約與美國總統特朗普通電話，暫未有更多細節，美股三大指數早段變化不大。美國10年期國債孳息率回落至4.35厘，現貨金曾升穿每盎司3400美元。

部分商戶匯報或徵「附加費」

《褐皮書》的最新評估，涵蓋了特朗普的關稅政策變化時期。特朗普於5月初暫緩中國大部分關稅，而中國也作出相應行動，令市場期望關稅衝擊不像最初預期般嚴重。不過政策不確定性仍然很高，例如特朗普政府本周才將鋼鋁關稅提升1倍。《褐皮書》指出，在全部12家地區聯儲銀行的轄區，商戶和社區聯繫人普遍認為「經濟和政策不確定性上升」，令企業和家庭對開支猶豫不決。

部分商戶匯報，利潤率可能降低，又或要向消費者徵收「臨時費用或附加費」。部分企業計劃，在3個月內將關稅相關成本轉嫁消費者。

雖然目前價格上漲溫和，但地區聯儲銀行的受訪者普遍預期，未來的成本和價格將以更快的速度上升。所有地區都匯報，更高的關稅「正為成本及價格帶來上行壓力」。

稱通脹勞動市場現惡化趨勢

就業市場方面，所有地區聯儲銀行的轄區都匯報勞動力需求下降，例如工時和加班時數減少，部分企業暫停了招聘，並擬定裁員計劃。《褐皮書》指出，儘管各地情况有別，但通脹和勞動市場「惡化的趨勢已經出現」。

在本周五非農就業數據公布前，美國部分就業市場數據開始轉弱。俗稱「小非農」的美國ADP私人企業就業職位，在5月增3.7萬個，遠遜於分析師預期的11.5萬個，是2023年3月以來最低的增長。

在截至5月31日當周，美國首次申領失業救濟人數按周增加8000人，總數增至24.7萬人，高於經濟師預期的23.5萬人，是去年10月以來最高水平。

交易員續押注9月開始減息

人力資源機構Challenger, Gray & Christmas昨公布的數據顯示，美國僱主5月宣布裁員93,816人，較4月下降12%，不過若按年計算，裁員人數急增47%。就業數據轉弱，鞏固了交易員對今年餘下時間減息兩次的預期。

芝商所美聯儲觀察工具（FedWatch）顯示，交易員繼續押注9月開始減息，並提前至10月再次減息。

（綜合報道）

[國際金融]