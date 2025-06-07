宏利人壽11月遷冊至港

永明金融遷冊回港呼聲高

宏利表示，對於旗下保單持有人，其保單和保障將保持完全不變，所有現有安排，包括保單的條款與細則及合約權利，均不受影響，公司將會繼續於香港保險業監管局的監督下運營，並保持高標準的服務。

財經事務及庫務局長許正宇，於多倫多時間5月27日，曾先後到於港有經營業務、但以加拿大為總部的宏利金融及永明金融，游說他們考慮將公司遷冊來港，當中曾會見宏利金融的總裁兼首席執行官韋寧頓，以及首席財務官Colin Simpson。宏利香港及澳門地區行政總裁白凱榮在今年2月已表示，有意將本港分支由百慕達遷冊回香港。

港府官員會見一周多後，宏利隨即宣布將宏利人壽保險遷冊至港（見表），市場亦預期永明金融未來遷冊至港的呼聲甚高。

身兼香港永明金融行政總裁的保聯會壽險總會主席林嘉言，曾於去年7月表示，支持有關遷冊制度的推行，而本港大部分大型的保險公司為海外註冊。保聯會一般保險總會主席許金桂曾表示，疫情期間有許多大型一般保險（GI）公司將其總部搬離香港，主要因當時疫情限制及出入境困難問題。

以年度化保費計算，去年新做個人人壽保費最多的10家險企，當中有7家在百慕達成立法團，另分別有兩家和一家在香港和內地成立。

許正宇曾於接受本報訪問時表示，本港推動成立遷冊制度的因素包括，全球最低稅率的推出，以及外地的監管要求愈來愈高，令原本因想繳交較低的稅率或減輕合規上的負擔、於海外成立公司的驅動因素減退。他當時續指，遷冊制度沒有行業限制，由海外成立、來自任何行業的公司均可申請。