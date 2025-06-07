Keeta Drone無人機配送啟航 科學園至馬鞍山7分鐘送到

麥當勞必勝客率先接入服務

上述航線從起飛點附近商家至降落點的路面距離為7.8公里，而無人機飛行距離為1.8公里，跨海飛行需約5分鐘。毛一年表示，Keeta Drone將以科學園為起點，逐步開通馬鞍山區內屋苑等自動空投櫃航線。

目前Keeta Drone送貨為科學園飛至馬鞍山海濱長廊單向運輸，毛一年稱公司技術可以做到雙向運輸，但認為單向或雙向運輸為供需關係所決定。合作商戶方面，目前麥當勞及必勝客已接入Keeta Drone無人機送貨服務，未來將拓展更多合作商戶。

有關無人機操控，毛一年表示，現時無人機團隊在港共部署6台自研無人機，並有本地地勤及位於深圳營運中心的遠程操控團隊輔助。未來公司計劃在港招募科研、營運管理等類別人才，並會根據業務進展將運營中心業務遷至香港。

內地開通55條航線 完成逾52萬張訂單

展望未來，毛一年透露，團隊下一條航線大概率仍會選址馬鞍山，並尋求於當區商廈或住宅區建立一個小型自動化無人機機場，可能未來幾個月內便有進展。

美團指出，Keeta Drone從2017年成立至今年3月，已在內地北上廣深等城市開通55條航線，累計完成逾52萬張訂單，服務覆蓋辦公、景區、住宅區等場景，可為用戶配送逾9萬種商品。

港府去年11月發布低空經濟監管沙盒，並且已經接獲由72個申請人的相關申請，經審閱後將推行38個項目。財政司副司長兼發展低空經濟工作組組長黃偉綸昨日於美團上述活動上表示，冀盡快修訂低空經濟相關法例，完成審批電動垂直起降無人機工作，並進行第二期沙盒計劃。他續稱，當局會繼續研究如何滿足低空經濟集資需要，也將持續「拆牆鬆綁」，提供低空經濟相關基建配套。