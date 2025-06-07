彭博：領展海外物業研星洲上市 集團發言人拒評 股價曾升近3%

明報記者 陳偉燊

有關報道亦未有透露，領展是否將全部海外物業分拆上市。領展股價昨最多曾升逾2.5%，高見42.35元，為去年1月中以來高位，全日升幅收窄至約1.1%，收報41.75元，成交額達7.19億元。

分析：影響股價微 無助股息派送

香港股票分析師協會主席鄧聲興認為，領展若落實分拆，料有助提升其資產價值，對股價則只能帶來短期幫助，但是無助股息派送；資深獨立股評人謝明光則認為，領展近年因為在港未能夠尋求便宜的項目而轉往內地物色項目，若分拆內地和香港以外項目上市，內地業務將佔更大比重，料不足以為股價帶來突破。

星英澳資產估值249億

領展在海外的物業，目前分佈於新加坡、澳洲及英國市場，截至2025年3月底止年結資產估值達248.51億元，相比集團的資產總估值2257.55億元，佔比11%。在一眾海外物業中，又以新加坡的商場物業價值最高，達到136.54億元，相當於其海外資產的總值54.94%。新加坡的商場估值亦為領展眾多地區項目中，唯一分部估值錄得增長的地區，按年增幅約1.39%。

至於整體海外零售及寫字樓組合在年度內的收益則達到17.81億元，佔領展總收益142.23億元中的12.52%；提供的分部盈利則達12.03億元，佔盈利總數106.19億元的11.33%。

領展2022年12月透過部份借貸斥資125億元收購新加坡兩項商場物業，若計入貨幣掉期後的貨幣敞口，外幣組合負債約為212億港元等值，佔整體負債組合39.5%。

星澳商場租金升 部分抵消港租金跌

因應內地及香港市場的零售物業續租租金在剛過去年度處於向下調整周期，分別錄得負增長0.7%及2.2%，該集團管理層於全年業績發布會上進行簡介時表示，位於新加坡及澳洲的零售商場仍錄得續租租金正增長，分別增長4.3%及17.8%，某程度達到抵消作用。