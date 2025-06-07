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王傳福：比亞迪多個海外市場銷量升

標籤：經濟

【明報專訊】比亞迪（1211）昨舉行股東大會，據內媒引述董事長王傳福表示，公司在多個海外市場銷量已有逐月提升迹象，且當地售價相對穩定，「對公司盈利幫助較大」。另日本汽車進口商協會（JAIA）公布5月進口車品牌註冊量，比亞迪月內按年增逾3倍至424輛，創歷來新高。

據內媒報道，會場有股東讀長文批評比亞迪產品營銷等方面存在短板，王傳福回應指出：「我們也能感受到股東對我們的恨鐵不成鋼，希望這位股東能將文章發給公司看下，我們回去仔細研究，有則改之，無則加勉。」他又稱，海外和高端化均是公司重要策略，未來3至5年將推出一系列智能駕駛技術，「每一場技術發表會都將解決一個大問題」。

另外，比亞迪董事會秘書李黔強調，公司供應鏈上的帳期相比同行並不長，「（同行）超過200天的也有很多」。他續指出，公司要選擇具備規模化增長、強大迭代速度及成本降低能力的供應商，「幫助比亞迪在競賽中取得勝利」。

股東大會結束後，李黔在交流會上回應價格戰，稱比亞迪面對任何人掀起的價格戰，「我們都玩得起」，並強調公司不打價格戰，而是透過技術創新、提升效率及規模所產生的價值反饋給用戶。李又指出，公司在中國競爭很激烈，「（幾乎）賺不到錢，（但）海外價格很好賣，我們怎麼能沒有信心？ （我們）太有競爭力了，尤其是在電動化轉型的過程」。

日本單月註冊量增3倍 創新高

與此同時，比亞迪在日本市場有最新進展。根據JAIA公布進口車品牌註冊量排名中，比亞迪5月連同乘用車及商用車，註冊量按年升3.2倍至424輛，排行第13位；首5個月累計升27.8%至1195輛，排行第18位。若單計乘用車註冊量，比亞迪5月為416輛，按年升3.4倍，排行第9位；首5個月累計升35%至1124輛，排行14位。

比亞迪日本官方指出，此次註冊量創新高，也是首次躋身進口車品牌註冊量前十。公司認為，這歸功於上市新車型「海獅7」（SEALION 7）市場反響遠超預期，單是5月註冊量已逾240輛，累計約350輛。