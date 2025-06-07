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大行看好「可靈AI」 快手逆市升8%

標籤：經濟

【明報專訊】快手（1024）宣布，旗下影片生成大模型可靈AI年化收入運行率（ARR）在正式上線的第10個月（即今年3月）已突破1億美元，而月度付費金額也連續在今年4月和5月突破1億元人民幣。快手昨股價曾逆市彈逾9%，收市仍彈8.4%，而該股亦獲大摩、摩通及高盛齊聲唱好。

摩根士丹利指出，可靈AI月度訂閱收入強勁，且其中相當部分客戶為海外專業人士，反映全球專業人士對可靈AI的模型能力頗有興趣。若勢頭持續，相信可靈AI全年收入很可能超過快手全年1億美元的指引，維持快手目標價60元及「與大市同步」評級。

摩通料可靈AI收入高雙位數增長

摩通表示，對可靈AI的變現前景樂觀，因其在如廣告、專業內容生成等行業有大量需求，料可靈AI收入於未來5年將維持高雙位數增長。至於快手的核心廣告收入，摩通認為受內部及外圍廣告變現加快帶動，今年次季起相關收入每季的按年增長均加速，並指快手是較少獲市場關注的合理價格增長型（GARP）股份，料其2026年至2027年純利複合年均增長率20%，維持目標價71元及「增持」評級，重申是該行於中國數碼媒體行業的首選。

另一邊廂，高盛表示，可靈AI近期收入情况超預期，相信可靈將成全球規模最大的影片生成模型和獨立AI產品之一。該行也指出，近期發布的可靈2.1版價格較2.0版更低，有助提升產品競爭力。

高盛並認為，當前可靈AI的收入運行率較快手整體仍較小，但相信其增長潛力顯著、應用場景廣闊，預計可靈AI在2025財年收入將超過1.2億美元，且2025年後仍將保持快速增長，對快手維持「買入」評級，目標價維持63元。