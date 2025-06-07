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名創優品：TOP TOY上市計劃屬初步階段

標籤：經濟

【明報專訊】早前市傳名創優品（9896）將分拆旗下潮玩品牌TOP TOY在港上市，名創優品昨日發澄清聲明指出，公司正對以「TOP TOY」品牌運營的潮流玩具業務潛在分拆上市可能性做初步評估，以期優化股東價值，惟計劃仍屬初步階段。名創優品昨收報34.65元，跌2.7%。

名創優品表示，是否會推進該計劃將取決於包括市場條件在內的諸多因素。公司無法保證該項計劃的時間、上市地點或其他細節，股東及潛在投資者於買賣公司股份時應審慎行事。彭博社曾在今年3月報道指出，TOP TOY在港上市集資額或達3億美元（約23.4億港元）。彭博本周跟進報道指出，名創已聘請摩根大通及瑞銀協助TOP TOY在港上市事宜。

小米生態鏈企業石頭科技擬港上市

另市場消息指出，將於下周二（10日）主板掛牌的METALIGHT（2605）IPO吸引阿布扎比投資局、英國老牌長線基金、新加坡著名投資機構等入飛，國際配售已獲4倍超額認購，而本港公開發售部分亦獲投資者追捧，超購逾300倍。據招股書，METALIGHT上市至今獲得多輪融資，阿里巴巴（9988）及滴滴均有份持股。

此外近期接連有A股上市公司公布擬來港上市。小米（1810）生態鏈企業、家用清潔電器商石頭科技（滬：688169）昨公布，為提升全球品牌知名度及競爭力、利用國際資本市場優勢及拓展多元化融資渠道，公司擬發行H股在港交所（0388）主板上市。公司去年錄得純利19.8億元人民幣，按年減3.6%。

明報記者