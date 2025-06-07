moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

「穩定幣第一股」Circle首日升1.7倍

【明報專訊】穩定幣USDC發行商Circle（美：CRCL）周四在美國紐交所首日掛牌，市場反應熱烈，股價曾高見103.75美元，較招股價高出超過2.3倍，其間因股價波動而多次漲停。該股周四收報83.23美元，升幅達168%，市值達到185億美元。該股昨早段升近25%，漲至103.9美元。

昨早段再升近25%

Circle是繼Coinbase、Mara Holdings和Riot Platforms之後，少數在美國上市的純加密貨幣企業，也是首隻上市的穩定幣股。截至周四收市，Circle成交量達4600萬股，遠超可交易的流通股數。Circle以31美元的招股價，出售了3400萬股，高於每股27至28美元的定價區間。由於市場需求強勁，Circle的招股規模已擴大兩次，且招股價高於定價區間，反映這穩定幣發行商開始獲廣泛接受。路透社指出，此次成功上市，可能會鼓勵其他加密貨幣企業準備IPO。

根據CoinMarketCap的數據，Circle發行的USDC，截至5月底的市值約610億美元，是全球第二大穩定幣。市值最大的穩定幣Tether，市值約1540億美元。隨着特朗普政府採取較寬鬆的監管，並致力於建立利好加密貨幣的環境，數碼資產行業的前景好轉，預期美國國會稍後將通過《穩定幣法》，加快數碼資產進入金融領域主流。

除了用於交易加密貨幣外，穩定幣也愈來愈多用於數碼支付。Circle行政總裁 Jeremy Allaire表示，Circle正「瘋狂創新」，致力將穩定幣融入主流，為金融機構創造USDC的應用方式。該公司最近推出了Circle支付網絡，允許企業之間使用USDC做跨境即時結算。

（綜合報道）

[國際金融]