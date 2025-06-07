「穩定幣第一股」Circle首日升1.7倍

昨早段再升近25%

Circle是繼Coinbase、Mara Holdings和Riot Platforms之後，少數在美國上市的純加密貨幣企業，也是首隻上市的穩定幣股。截至周四收市，Circle成交量達4600萬股，遠超可交易的流通股數。Circle以31美元的招股價，出售了3400萬股，高於每股27至28美元的定價區間。由於市場需求強勁，Circle的招股規模已擴大兩次，且招股價高於定價區間，反映這穩定幣發行商開始獲廣泛接受。路透社指出，此次成功上市，可能會鼓勵其他加密貨幣企業準備IPO。

根據CoinMarketCap的數據，Circle發行的USDC，截至5月底的市值約610億美元，是全球第二大穩定幣。市值最大的穩定幣Tether，市值約1540億美元。隨着特朗普政府採取較寬鬆的監管，並致力於建立利好加密貨幣的環境，數碼資產行業的前景好轉，預期美國國會稍後將通過《穩定幣法》，加快數碼資產進入金融領域主流。

除了用於交易加密貨幣外，穩定幣也愈來愈多用於數碼支付。Circle行政總裁 Jeremy Allaire表示，Circle正「瘋狂創新」，致力將穩定幣融入主流，為金融機構創造USDC的應用方式。該公司最近推出了Circle支付網絡，允許企業之間使用USDC做跨境即時結算。

（綜合報道）

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