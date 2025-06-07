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美財政部罕有籲日本加息撐圓匯

【明報專訊】美國財政部向美國國會提交的半年度匯率報告，罕有地指導日本央行應繼續加息，以扭轉日圓兌美元的弱勢，應對包括經濟增長及通脹在內的日本經濟問題，推動美、日雙邊貿易的結構再平衡。日本財相加藤勝信回應指出，貨幣政策細節留給日本央行決定，他不會對外國政府的觀點發表評論。

日圓兌美元144水平徘徊

這份報告是特朗普重返白宮後，對各國匯率的首次評估，可能會加劇市場對日本央行今年稍後再次加息的猜測。國際貨幣基金組織（IMF）前副總裁古澤滿宏指出，日圓兌每美元可能在今年底前升至135至140水平，這主要由於美日利差結構性收窄，並非來自白宮的政治施壓。日圓兌美元昨在144水平徘徊，每百日圓兌港元在5.4算。這意味日圓在今年底可能較現水平升值2.8%至6.3%，每百日圓兌港元將介乎5.55至5.74算。

美國總統特朗普3月曾批評日本透過將日圓貶值，獲取不公平的貿易優勢。市場一直揣測美國會透過向日本施壓，令美元兌日圓貶值，從而提升美國出口競爭力。古澤滿宏指出，美聯儲下一步行動將會是採取減息，而日本央行則準備進一步加息，日美貨幣政策分道揚鑣，將支撐日圓匯率。由於美國希望避免美元升值損害出口，而日本則希望防止日圓貶值推高通脹，雙方在匯率問題意見一致，意味日圓可能會逐步升值。

（綜合報道）

[國際金融]