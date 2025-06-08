標指重上6000點 距歷史新高2.4% 分析：市場忽視關稅等風險 本月或調整

明報記者 歐陽偉昉

納指上周五收報19,529點，升1.2%，道指收報42,762點，升1.05%，繼標指和納指後，道指亦收復年初以來失地轉升0.51%。總計全周，納指累升2.18%，標指累升1.49%，道指累升1.16%。科技股上周五普遍向好，博通（美：AVGO）上周四公布的業績好過預期，但周五股價回吐早前升幅，跌5%。標指上周五公布季檢結果，沒有成分股變動，市場原預期網上券商股Robinhood（美：HOOD）可望納入，上周曾升13.2%，消息公布後回吐6.25%。

摩通上調標指目標 看好AI股

美國4月起對貿易伙伴普遍徵收關稅後，經濟數據表現強韌，就業市場保持強勁，加上美國關稅未有再升溫，推動標指自4月7日低位累升24%。摩根大通將標指年底目標，自4月時下調的5200點，重新上調至6000點。該行報告認為，除非有重大政策意外，否則標指較大機會可再創新高，主要受惠於人工智能、主動式基金經理逢低吸納，以及波動性和動能信號改善吸引策略性系統買盤。

摩通認為，機構投資者在4月恐慌式沽貨後，後續有壓力追貨以趕上市場升幅，較為看好具有動能的科技巨企和人工智能股，不過該行警告一旦下半年美國經濟放緩，股票估值高企會令美股有下行風險。

馮宏遠：美股本月料有調整

華晉證券資產管理投資總監馮宏遠認為，市場過於聚焦貿易戰的利好消息，估計特朗普將會退縮的「TACO交易」盛行，忽略關稅問題尚未完全解決或拖延相當長時間，令市場風險上升。另外，特朗普推出「大而美」稅務法案，在共和黨及盟友內部有相當大分歧，帶來新的變數。例如上周特朗普和馬斯克公開不和拖累特斯拉（美：TSLA）股價表現。他認為美股6月會有調整，標指有可能下調至5700點至5800點，不過對個別投資主題，如人工智能股影響不大。