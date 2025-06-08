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儲局官員：關稅影響通脹或更久

【明報專訊】美國4月通脹保持溫和，總統特朗普持續施壓聯儲局減息。今年擁有議息投票權的聖路易斯聯儲行長Alberto Musalem接受《金融時報》訪問時稱，特朗普關稅可能在一兩季內提高通脹，並有一半機率見到關稅對通脹有更持久影響，若市場對中長期通脹預期上升，當局會優先考慮物價穩定。

Alberto Musalem又稱，若貿易和財政政策的不確定因素7月消退，或讓聯儲局可在9月減息，當局更偏向按情况來決策。聯儲局本月18日議息，並發表季度經濟預測，他指4月公布關稅措施令經濟環境更不穩定，惟預計較上季不會有太大變化；他們要在夏季了解貿易談判可能出現的情况、相關法律挑戰及關稅如何解決，並關注財政、移民和監管的政策變化。費城聯儲行長Patrick Harker另稱，不認同基於假設而採取前置行動，認為目前應保持不變，以待不確定性消退。如果下半年貿易、政府財政等政策更明朗，且通脹續降到2%，絕對有可能減息。

美國就業數據勝預期，花旗將聯儲局下次減息時間由7月延至9月，但料未來數月就業增長放緩、失業率上升，促使儲局減息。該行預期，9月減息後，會在10月、12月和明年1月及3月各減息0.25厘。

特朗普：很快公布下任儲局主席

此外，特朗普周五向記者稱，下任聯儲局主席人選「會很快公布」。至於是否市場盛傳的前理事Kevin Warsh，特朗普回應Warsh有很高評價。現任主席鮑威爾明年5月任滿，特朗普因不滿其遲遲不肯減息，市傳曾經考慮如何撤換鮑威爾，惟Warsh於2月時向特朗普建議不應干預聯儲局政策。