內地連續7個月增持黃金

內地黃金儲備自去年5月以來曾有6個月維持不變，不過至去年11月開始增持，相對內地持續減持美國國債，截至3月底內地的美債持倉減至7654億美元，降至全球第三大美債持有國，反映內地資產配置策略變化。內媒引述東方金誠首席宏觀分析師王青認為，美國新政府上台後，全球政治、經濟形勢出現新變化，人行因此增持黃金。他認為國際金價長期可能易升難跌，因應控制成本角度暫停增持黃金的必要性下降，而為優化國際儲備結構增持黃金的需求上升。

中銀證券全球首席經濟學家管濤稱，單邊主義、保護主義加劇，國際貨幣體系多極化加速，黃金作為避險資產和最後國際清償能力的作用仍有進一步提升的空間。

外儲3.28萬億美元 遜預期

另外，截至5月底人行外匯儲備為3.28萬億美元，少於市場預期3.292萬億美元，按月上升約36億美元或0.11%。外管局表示，變化受主要經濟體財政政策、貨幣政策和經濟增長前景等因素影響，美匯指數小幅震盪，有匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用。內地經濟持續回升，經濟發展質量穩步提升，為外儲保持穩定提供支持。