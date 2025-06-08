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馬斯克特朗普交惡 xAI融資計劃添變數

【明報專訊】馬斯克與美國總統特朗普關係破裂，或影響旗下人工智能公司xAI融資50億美元計劃，《金融時報》引述消息人士稱，潛在投資者評估兩人交惡的相關後果，或令xAI債務融資成本上升。

報道稱馬斯克與特朗普爆發衝突前，負責安排的摩根士丹利已接近完成是次融資，xAI融資交易吸引投資者參與金額逾40億美元，佔目標逾80%，市場當時認為，參與馬斯克作為總統伙伴的項目屬穩健投資，加上巨頭如TPG等支持，令投資者興趣高漲，摩根士丹利甚至以比最初報價更低的成本獲得融資。

馬斯克與特朗普決裂後，有投資者認為xAI需提高融資成本，早前投資銀行家曾討論，將xAI債券票面利率及固定利率從12%降至11.5%，但目前在該水平定價難度增加，因為整個人工智能行業需要政府支持，並不靠單一項目，兩人關係破裂將影響投資者支持融資計劃的信心，早前特朗普曾威脅取消與馬斯克旗下公司的合同。xAI計劃利用集資所得建設新數據中心和採購晶片，摩根士丹利爭取在本月17日前落實融資條款。

Tesla上周挫近15% 兩年最差

市場也將憂慮反映在馬斯克其他公司，社交媒體X債價由每1美元面值99美仙以上，跌至96美仙，意味投資風險上升。另外，特斯拉（Tesla）（美：TSLA）上周四挫14.26%，市值蒸發約1500億美元後，股價於周五跟隨大市做好，回升3.67%至295.14美元，但全周累跌14.81%，為2023年以來最差一周。