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李書福：世界汽車產能過剩 吉利停建新廠

【明報專訊】吉利汽車（0175）主席李書福昨日在論壇表示，目前世界汽車工業出現嚴重產能過剩，吉利決定不再建設新汽車生產工廠，或擴大現有廠房的生產。他表示，要充分利用全球過剩產能，盡可能展開務實合作、資源重組，不單能夠利用成熟的質量保證體系，又能利用熟練的技術工人，同時還能提高汽車行業的過剩產能利用率。

近日內地電動車再爆價格戰，上周市傳內地官員召集吉利、比亞迪（1211）在內的多家主要電動車製造商負責人，要求電動車製造商「自我監督」，不得以低於成本的價格銷售汽車或提供不合理的折扣。

李書福又強調，內地車企應以友善的姿態參與全球市場競爭，為汽車工業走出去樹立良好的品牌形象。對於近期汽車行業競爭問題，李書福認為，內地汽車工業出口比例還比較低，國內競爭很有意思，「有些企業的競爭方式令人難以啟齒」。他指出，該公司追求不斷打基礎、練內功，汽車行業發展不應耍小聰明，不走捷徑，任何技術必須有來源依據，任何創新要有理論支撐，依法合規、公平透明的發展。

另外，蔚來（9866）聯合創始人、總裁秦力洪表示，通過技術創新，原生原創的路線，用差異化競爭應對市場競爭，避免同質化，避免低質量「內捲」。

蔚來秦力洪：避免低質量「內捲」

秦力洪又稱，該公司換電技術已經是飽受檢驗的成熟技術，平均每天換電次數接近10萬次，每秒鐘就有一部車完成換電。