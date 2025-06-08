薛偉傑：港研發聲波震動濾網 打入內地等市場

【明報專訊】雅弦科技共同創辦人司徒健南表示，該公司專門研究利用聲波震動來提高濾網過濾空氣中微粒的效率的專利技術。因為聲波是震動的能量，若將聲波打入濾網的纖維層，當懸浮粒子經過纖維層時，就會跟隨聲波震動，令其前進路線變得上下跳動，而非直線，從而增加懸浮粒子撞上濾網的纖維表面的機會，提高過濾效率。
傳統的濾網若要提高過濾效果，就需要增加纖維層的密度。但這樣會增加濾網的阻力，於是又要加大風櫃的耗電來將之抵消。相比之下，該公司的聲波震動過濾技術雖然要消耗少許電力來產生聲波，但濾網的纖維層的密度卻不用那麼高，空氣阻力較低，可以令中央空調的風櫃的耗電降低25%至57%。
由於該公司年前參加了希慎興業和科技園合作的The Community Lab的Last-mile Testing Programme（LMTP）計劃，其聲波震動濾網在希慎的部分商廈內成功進行了驗證及獲得採用。之後，更透過代理商和承建商，開始打入中國內地和新加坡市場。
現時，其聲波震動濾網主要應用於商廈的中央空調系統的風櫃。不過，中國內地和新加坡已經有一些對空氣質素要求更高的數據中心、藥廠和半導體生產商，要求該公司提供度身訂做的聲波震動濾網，預料在今年底交貨。
希慎和科技園表示，LMTP為期3年的第一階段已完成，成功協助了一批初創企業驗證其產品以及進行商業化，現已開始為期3年的第二階段。