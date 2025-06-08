薛偉傑：港研發聲波震動濾網 打入內地等市場

參加LMTP 獲希慎部分商廈採用

傳統的濾網若要提高過濾效果，就需要增加纖維層的密度。但這樣會增加濾網的阻力，於是又要加大風櫃的耗電來將之抵消。相比之下，該公司的聲波震動過濾技術雖然要消耗少許電力來產生聲波，但濾網的纖維層的密度卻不用那麼高，空氣阻力較低，可以令中央空調的風櫃的耗電降低25%至57%。

由於該公司年前參加了希慎興業和科技園合作的The Community Lab的Last-mile Testing Programme（LMTP）計劃，其聲波震動濾網在希慎的部分商廈內成功進行了驗證及獲得採用。之後，更透過代理商和承建商，開始打入中國內地和新加坡市場。

現時，其聲波震動濾網主要應用於商廈的中央空調系統的風櫃。不過，中國內地和新加坡已經有一些對空氣質素要求更高的數據中心、藥廠和半導體生產商，要求該公司提供度身訂做的聲波震動濾網，預料在今年底交貨。

希慎和科技園表示，LMTP為期3年的第一階段已完成，成功協助了一批初創企業驗證其產品以及進行商業化，現已開始為期3年的第二階段。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 行銷新意思]